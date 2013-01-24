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Classic

مكواة ملابس بدون بخار

GC185/87
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود
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    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    GC185/87
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

      • 1,5 كجم
      • 1200 واط
      • سلك بطول 1,7 م
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

      يساعد حجم المكواة الذي يبلغ 1,5 كجم في تسهيل عملية الكيّ

      يساعد الوزن الإضافي للمكواة في تحقيق نتائج كيّ فعالة حتى على أصعب الملابس.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        الطاقة
        1200  واط

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.7  أمتار
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        سلك يدوم طويلاً
        نعم
        مسكة مريحة
        نعم
        لفّ الأسلاك بطريقة سهلة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.5  كلغ

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