أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة. إكتشف كلّ المميزات
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة. إكتشف كلّ المميزات
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
تعزيز بخار لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة بسهولة.
خزان ماء يمكن إفراغه بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة الإفراغ الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
خزان ماء يمكن تعبئته بشكل سهل وفائق السرعة بفضل فتحة التعبئة الكبيرة جدًا وباب فتحة الجوانب الذي تتمتع به مكواة Philips.
إخراج بخار مستمر حتى 14 غ/دقيقة
التحكّم بالترسبات الكلسية
المواصفات الفنية
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
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