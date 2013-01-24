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Philips Walita

مكواة بالبخار

GC2560
Walita
التصنيف الإجمالي / 5
Walita
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    Philips Walita مكواة بالبخار

    GC2560
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Walita مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Walita مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات

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      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • إيقاف تشغيل تلقائي
      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        استخدام آمن
        • إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        • تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 32 غ/الدقيقة
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 95 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة مكواة غير لاصقة

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2100
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2

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