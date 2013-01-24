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مكواة بالبخار

GC2860/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    مكواة بالبخار

    GC2860/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

      • 2100 واط
      • بخار يبلغ 32 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 95 غ
      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        البخار المستمر
        32  غ/د
        تعزيز البخار
        95  غ
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2100  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.2  كلغ
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5  سم
        فولتية
        220 - 240  فولت

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