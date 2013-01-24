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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2920/02
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2920/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

      • 2100 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار بوزن 95 غ
      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

      يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

      مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهرياً.

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة في الصين
        1850 W
        منع التقطير
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        وزن المنتج
        1.2 kg
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        طول سلك الطاقة
        2 م
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240 فولت
        سعة خزان الماء
        300 ml
        الطاقة العالمية
        2100 W

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        البخار الكثيف
        لغاية 95 غ/دقيقة

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