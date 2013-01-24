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مكواة بالبخار

GC2960/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مكواة بالبخار

    GC2960/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

      • 2200 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • بخار كثيف 110غ
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      قوة 2200 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      قوة 2200 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        طول سلك الطاقة
        2 م

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        الطاقة العالمية
        2200  واط
        فولتية
        220-240 فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2  كلغ

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 110 غ/دقيقة

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