مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
إزالة التجاعيد