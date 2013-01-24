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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2960/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2960/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      قاعدة المكواة SteamGlide

      • قوة بخار 40 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • 2400 واط
      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

      يقوم قرص القضاء على الكلس بتحليل الكلس وتفكيكه للتخلص منه بسهولة

      مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهرياً.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8 m

      • سهولة الاستخدام

        منع التقطير
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        • 1.8 متر خارج أوروبا
        • 1.9 متر داخل أوروبا
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        مِرش
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        الطاقة العالمية
        2400 W
        فولتية
        220-240 فولت

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        البخار الكثيف
        لغاية 130 غ/دقيقة

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