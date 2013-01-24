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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2965/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • مصممة لأداء كي قوي مصممة لأداء كي قوي مصممة لأداء كي قوي
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    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2965/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لأداء كي قوي

      مكواة مزودة بميزة الإيقاف التلقائي الآمن

      • 2200 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • بخار كثيف 110غ
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

      حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

      حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        طول سلك الطاقة
        2 م

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        الطاقة العالمية
        2200  واط
        فولتية
        220-240 فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2  كلغ

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 110 غ/دقيقة

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