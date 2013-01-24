السرعة والنتيجة
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السرعة والنتيجة
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
السرعة والنتيجة
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السرعة والنتيجة
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.
يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد