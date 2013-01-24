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مكواة بالبخار

GC3106
التصنيف الإجمالي / 5
  • السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة
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    مكواة بالبخار

    GC3106
    التصنيف الإجمالي / 5

    السرعة والنتيجة

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    السرعة والنتيجة

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    السرعة والنتيجة

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

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      السرعة والنتيجة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      بخار شديد مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        سعة خزان الماء
        300  مل

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 30 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 75 غ/الدقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        حل مضمن لتخزين السلك
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        1900
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        285 x 120 x 145
        وزن المنتج
        1.3

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