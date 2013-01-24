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مكواة بالبخار

GC3230
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل
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    مكواة بالبخار

    GC3230
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

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      نتائج مذهلة، جهد أقل

      3 مرات أسهل

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        سعة خزان الماء
        300  مل

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 90 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        سطح كيّ كاريزا

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2200
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        303 × 120 × 152
        وزن المنتج
        1,34

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