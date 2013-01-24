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مكواة بالبخار

GC3330/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل
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    مكواة بالبخار

    GC3330/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج مذهلة، جهد أقل

      3 مرات أسهل

      • 2300 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 100 غ
      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        إخراج البخار
        نعم
        البخار المستمر
        35  غ/د
        تعزيز البخار
        100  غ
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2300  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        منع التقطير
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.64  كلغ
        أبعاد المنتج
        32.8 x‏ 12.9 x‏ 16.3  سم
        فولتية
        220 - 240  فولت

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