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مكواة بالبخار

GC3740/32
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
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    مكواة بالبخار

    GC3740/32
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار. إكتشف كلّ المميزات

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار. إكتشف كلّ المميزات

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      قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

      نحو بيئة أنظف

      • 2400 واط
      • تعزيز بخار يصل إلى 150 غ
      • ECO
      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        البخار المستمر
        40  غ/د
        تعزيز البخار
        150  غ
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        الطاقة
        2400  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        منع التقطير
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.6  كلغ
        فولتية
        220 - 240  فولت

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