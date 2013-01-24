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مكواة بالبخار

GC4310
التصنيف الإجمالي / 5
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة
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    مكواة بالبخار

    GC4310
    التصنيف الإجمالي / 5

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل ومرتفع للغاية (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية مطوّلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل ومرتفع للغاية (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية مطوّلة.

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل ومرتفع للغاية (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية مطوّلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل ومرتفع للغاية (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية مطوّلة.

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      الطاقة مع الدقة

      رأس بخاري سهل للوصول السهل

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      نظام تلقائي لمنع التكلس

      نظام تلقائي لمنع التكلس.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  مل

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        لغاية 100 غ/دقيقة

      • سهولة الاستخدام

        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        سطح كيّ كاريزا

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2400
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        303 × 120 × 152
        وزن المنتج
        1.55

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