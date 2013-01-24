الطاقة مع الدقة
بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة مع الدقة
بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات
الطاقة مع الدقة
بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة مع الدقة
بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات
تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية