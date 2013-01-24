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Azur

مكواة بالبخار

GC4430/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4430/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Azur مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Azur مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

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      الطاقة مع الدقة

      مكواة تزيل التجاعيد بسهولة مع تقنية DeepSteam الأيونية

      • بخار كثيف 100 غ
      • 2400 واط
      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        إخراج البخار
        نعم
        البخار المستمر
        40  غ/د
        تعزيز البخار
        100  غ
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        الطاقة
        2400  واط

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        335  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.55  كلغ
        أبعاد المنتج
        30,3 x‏ 12 x‏ 15,2  سم
        فولتية
        220 - 240  فولت

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