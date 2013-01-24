العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- لفاف مدمج لمخزن سلك الطاقة
- غطاء واقٍ من السخونة
تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات
تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات
تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
الملحقات
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
المواصفات التقنية