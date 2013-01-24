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مكواة بالبخار

GC4630
التصنيف الإجمالي / 5
  • تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
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    مكواة بالبخار

    GC4630
    التصنيف الإجمالي / 5

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

      كيّ قوي مع سطح كيّ DeepSteam

      • Ionic DeepSteam
      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        استخدام آمن
        • إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        • تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        335  مل

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        Ionic DeepSteam
        Ionic DeepSteam
        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 150 غ/الدقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2400
        فولتية
        220 - 240

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • لفاف مدمج لمخزن سلك الطاقة
      • غطاء واقٍ من السخونة

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