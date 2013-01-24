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EasyTouch Plus

قدر بخاري للملابس

GC523/68
التصنيف الإجمالي / 5
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    GC523/68
    التصنيف الإجمالي / 5

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

      بفضل حلول البخار الرئيسية

      • 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
      • 5 إعدادات للبخار
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
      • ملحق البساط
      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

      يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تحديد إعداد البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      مضمن مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام الجهاز البخاري. يمكن طيّه لتخزين سهل

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

      وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.

      فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

      فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

      استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      ملحق الدعم لنتائج مثالية بسهولة تامة

      ملحق الدعم لنتائج مثالية بسهولة تامة

      يعتبر توفير دعامة مناسبة أثناء استخدام البخار ضروريًا لتحقيق نتائج أفضل. وبفضل ملحق الدعم الإضافي، بات تحقيق نتائج مثالية أكثر سهولة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      طيّات مثالية بسهولة تامة مع ملحق آلة تحديد الطيّات

      طيّات مثالية بسهولة تامة مع ملحق آلة تحديد الطيّات

      طيّات مثالية بسهولة تامة مع ملحق آلة تحديد الطيّات.

      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        32  غ/د
        الطاقة
        1600  واط
        جاهز للاستخدام
        <1  دقيقة
        بخار متغير
        5  مستويات
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1600  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

      • الملحقات المضمّنة

        فرشاة
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        آلة تحديد طيّات الملابس
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم
        ملحق الدعم
        نعم
        علّاقة للملابس مع مشابك للسراويل
        نعم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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