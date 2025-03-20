HC3505/15
قصة شعر سريعة ومتساوية
تتيح لك آلة Hair Clipper 3000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 13 المتوفرة، وتقنيتي Trim-and-Flow وDualCut، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية متساوية بسرعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر سلك الطاقة بطول 1,8 متر طاقة ثابتة.
اختر طول شعرك بدقة وسهولة. اختر من بين 12 إعدادًا تتراوح بين 1 مم و23 مم بزيادات مقدارها 2 مم. أما إذا أردت الحصول على قصة شعر أقصر بعد، فما عليك سوى إزالة المشط للقص الدقيق عند طول 0,5 مم.
صار التألق بالمظهر أسهل من أي وقتٍ مضى. تتميز آلات قص الشعر التي نقدمها بشفرات ذاتية الشحذ تدوم لفترة طويلة جدًا، ما يضمن لك إمكانية تصفيف شعرك بدقة منذ الاستخدام الأول وحتى خمس سنوات لاحقة وأكثر بعد.
يمكنك تنظيف آلات قص الشعر الكهربائية بسهولة. فقط اضغط على الرأس لفتحه وازالة الشفرات وتنظيفها
تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.
استمتع بمظهرك الذي ترغب به بدقة. تتميز تقنية DualCut من Philips بنظام شفرة مزدوجة مصمم للحفاظ على شكل الشعر كما كان في اليوم الأول بعد القص، مع نتائج ثابتة ومتسقة في كل مرة.
استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.
منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.
احصل على قصة شعرك المثالية بكل سهولة. تم تصميم مشطنا المبتكر لمنع التصاق الشعر أو تشابكه، ما يضمن لك تجربة قص سلسة من البداية إلى النهاية.
آلة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا للحصول على مظهر رائع. تحمي تقنية DuraPower المحرك والبطارية من الإجهاد المفرط، ما يطيل عمر آلة القص الافتراضي.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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