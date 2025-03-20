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  • قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3505/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قصة شعر سريعة ومتساوية

    تتيح لك آلة Hair Clipper 3000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 13 المتوفرة، وتقنيتي Trim-and-Flow وDualCut، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية متساوية بسرعة.

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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

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    قصة شعر سريعة ومتساوية

    قص شعر أسرع بدون انسداد

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
    • 13 إعداد طول
    • استخدام سلكي
    يعمل بالتيار الكهربائي لأداء ثابت أثناء الاستخدام.

    يعمل بالتيار الكهربائي لأداء ثابت أثناء الاستخدام.

    يوفر سلك الطاقة بطول 1,8 متر طاقة ثابتة.

    ضبط طول الشعر من 0,5 مم الى 23 مم بسهولة

    ضبط طول الشعر من 0,5 مم الى 23 مم بسهولة

    اختر طول شعرك بدقة وسهولة. اختر من بين 12 إعدادًا تتراوح بين 1 مم و23 مم بزيادات مقدارها 2 مم. أما إذا أردت الحصول على قصة شعر أقصر بعد، فما عليك سوى إزالة المشط للقص الدقيق عند طول 0,5 مم.

    شفرات فولاذية ذاتية الشحذ لا تحتاج إلى تزييت

    شفرات فولاذية ذاتية الشحذ لا تحتاج إلى تزييت

    صار التألق بالمظهر أسهل من أي وقتٍ مضى. تتميز آلات قص الشعر التي نقدمها بشفرات ذاتية الشحذ تدوم لفترة طويلة جدًا، ما يضمن لك إمكانية تصفيف شعرك بدقة منذ الاستخدام الأول وحتى خمس سنوات لاحقة وأكثر بعد.

    شفرات سريعة الفك وقابلة للغسل.

    شفرات سريعة الفك وقابلة للغسل.

    يمكنك تنظيف آلات قص الشعر الكهربائية بسهولة. فقط اضغط على الرأس لفتحه وازالة الشفرات وتنظيفها

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.

    أقصى دقة مع نظام DualCut من Philips

    أقصى دقة مع نظام DualCut من Philips

    استمتع بمظهرك الذي ترغب به بدقة. تتميز تقنية DualCut من Philips بنظام شفرة مزدوجة مصمم للحفاظ على شكل الشعر كما كان في اليوم الأول بعد القص، مع نتائج ثابتة ومتسقة في كل مرة.

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.

    ضمان عالمي لمدة سنتين لحماية الشراء

    ضمان عالمي لمدة سنتين لحماية الشراء

    منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.

    تقنية Trim-and-Flow لقص شعر مثالي من دون عناء

    تقنية Trim-and-Flow لقص شعر مثالي من دون عناء

    احصل على قصة شعرك المثالية بكل سهولة. تم تصميم مشطنا المبتكر لمنع التصاق الشعر أو تشابكه، ما يضمن لك تجربة قص سلسة من البداية إلى النهاية.

    احصل على عمر افتراضي أطول للبطارية بفضل تصميم DuraPower المحسن

    احصل على عمر افتراضي أطول للبطارية بفضل تصميم DuraPower المحسن

    آلة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا للحصول على مظهر رائع. تحمي تقنية DuraPower المحرك والبطارية من الإجهاد المفرط، ما يطيل عمر آلة القص الافتراضي.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      المشط
      مشط شعر قابل للضبط

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      تقنية Trim-n-Flow
      نعم
      عرض رأس التشذيب
      41 ملم
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 23 مم
      عدد إعدادات الطول
      13
      الدقة (حجم التدرجات)
      2 مم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      • مقص قابل للفك
      • شفرات قابلة للغسل
      العملية
      استخدام سلكي فقط

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