أقصى دقة مع نظام DualCut من Philips

استمتع بمظهرك الذي ترغب به بدقة. تتميز تقنية DualCut من Philips بنظام شفرة مزدوجة مصمم للحفاظ على شكل الشعر كما كان في اليوم الأول بعد القص، مع نتائج ثابتة ومتسقة في كل مرة.