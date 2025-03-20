HC5630/15
قص شعر سريع ومتساوي ودقيق.
تتيح لك آلة Hair Clipper 5000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 28 المتوفرة، وتقنية Trim-and-Flow ونظام الشفرة المزدوجة، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية دقيقة ومتساوية بسرعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على نتائج متساوية لكل كثافات الشعر. فعّل وضع Turbo Boost لزيادة سرعة المحرك، ما يُسهّل قص الشعر الأكثر كثافة.
مثالي لأي طول حلاقة، تتضمن آلة قص الشعر من Philips مشطين قابلين للتعديل ومشط لحية إضافي بطول 2 مم. احصل على قصات دقيقة من 3 مم إلى 28 مم بزيادات 1 مم. استخدم مشط اللحية الخفيف بطول 2 مم لقص الشعر القصير أو لتصفيف لحيتك، أو أزل المشط لتشذيب دقيق للغاية بطول 0,5 مم.
تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.
لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 90 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.
حافظ على نظافة آلة قص الشعر بسهولة ويسر بشطفها تحت الصنبور لصيانة سريعة وسهلة.
تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.
استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.
منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.
لقد صممنا كل منتجات قص الشعر لتدوم طويلاً. فهي تمتلك ضمانًا عالميًا قياسيًا لمدة سنتَين، بما في ذلك خيار التمديد حتى 5 سنوات* من دون الحاجة إلى التزييت إطلاقًا.
يتوقف الأمر كله عند اللمسات النهائية. قم بتشذيب لحيتك الخفيفة أو حسّن مظهر شعرك بسرعة باستخدام مشط اللحية الإضافي المرفق بطول 2 مم.
حافظ على أداة القص والأمشاط والملحقات مرتّبة في حقيبة التخزين الملائمة.
استمتع بمظهرك الذي ترغب به بدقة. تتميز تقنية DualCut من Philips بنظام شفرة مزدوجة مصمم للحفاظ على شكل الشعر كما كان في اليوم الأول بعد القص، مع نتائج ثابتة ومتسقة في كل مرة.
احصل على قصة شعرك المثالية بكل سهولة. تم تصميم مشطنا المبتكر لمنع التصاق الشعر أو تشابكه، ما يضمن لك تجربة قص سلسة من البداية إلى النهاية.
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الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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