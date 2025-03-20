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  • قص شعر سريع ومتساوي ودقيق. قص شعر سريع ومتساوي ودقيق. قص شعر سريع ومتساوي ودقيق.

    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل

    HC5630/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قص شعر سريع ومتساوي ودقيق.

    تتيح لك آلة Hair Clipper 5000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 28 المتوفرة، وتقنية Trim-and-Flow ونظام الشفرة المزدوجة، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية دقيقة ومتساوية بسرعة.

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    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل

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    قص شعر سريع ومتساوي ودقيق.

    دقة فائقة لعمليات قص شعر متعددة.

    • Trim-n-Flow
    • 28 إعدادًا للطول (0,5 إلى 28 مم)
    • استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
    • قابلة للغسل بنسبة 100%
    • ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات
    يعزز وضع Turbo قوة إضافية ويضمن قص شعر متساوٍ

    يعزز وضع Turbo قوة إضافية ويضمن قص شعر متساوٍ

    احصل على نتائج متساوية لكل كثافات الشعر. فعّل وضع Turbo Boost لزيادة سرعة المحرك، ما يُسهّل قص الشعر الأكثر كثافة.

    28 إعداد طول مع قرص الدقة

    28 إعداد طول مع قرص الدقة

    مثالي لأي طول حلاقة، تتضمن آلة قص الشعر من Philips مشطين قابلين للتعديل ومشط لحية إضافي بطول 2 مم. احصل على قصات دقيقة من 3 مم إلى 28 مم بزيادات 1 مم. استخدم مشط اللحية الخفيف بطول 2 مم لقص الشعر القصير أو لتصفيف لحيتك، أو أزل المشط لتشذيب دقيق للغاية بطول 0,5 مم.

    تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها من دون تزييتها

    تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها من دون تزييتها

    تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.

    ما يصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    ما يصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 90 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

    قابلة للغسل بنسبة 100% لتنظيف سهل وبسيط.

    قابلة للغسل بنسبة 100% لتنظيف سهل وبسيط.

    حافظ على نظافة آلة قص الشعر بسهولة ويسر بشطفها تحت الصنبور لصيانة سريعة وسهلة.

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.

    ضمان عالمي لمدة تصل إلى 5 سنوات لحماية الشراء

    ضمان عالمي لمدة تصل إلى 5 سنوات لحماية الشراء

    منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.

    تم تصميم آلة قص الشعر لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة قص الشعر لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    لقد صممنا كل منتجات قص الشعر لتدوم طويلاً. فهي تمتلك ضمانًا عالميًا قياسيًا لمدة سنتَين، بما في ذلك خيار التمديد حتى 5 سنوات* من دون الحاجة إلى التزييت إطلاقًا.

    مشط إضافي للحية مع ملحق لحية خفيف سهل التركيب.

    مشط إضافي للحية مع ملحق لحية خفيف سهل التركيب.

    يتوقف الأمر كله عند اللمسات النهائية. قم بتشذيب لحيتك الخفيفة أو حسّن مظهر شعرك بسرعة باستخدام مشط اللحية الإضافي المرفق بطول 2 مم.

    عملية تخزين سهلة ومنظمة

    عملية تخزين سهلة ومنظمة

    حافظ على أداة القص والأمشاط والملحقات مرتّبة في حقيبة التخزين الملائمة.

    أقصى دقة مع نظام DualCut من Philips

    أقصى دقة مع نظام DualCut من Philips

    استمتع بمظهرك الذي ترغب به بدقة. تتميز تقنية DualCut من Philips بنظام شفرة مزدوجة مصمم للحفاظ على شكل الشعر كما كان في اليوم الأول بعد القص، مع نتائج ثابتة ومتسقة في كل مرة.

    تقنية Trim-and-Flow لقص شعر مثالي من دون عناء

    تقنية Trim-and-Flow لقص شعر مثالي من دون عناء

    احصل على قصة شعرك المثالية بكل سهولة. تم تصميم مشطنا المبتكر لمنع التصاق الشعر أو تشابكه، ما يضمن لك تجربة قص سلسة من البداية إلى النهاية.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      المشط
      • مشط اللحية
      • مشطان للشعر (طويل وقصير)
      التخزين
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • الخدمة

      ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عرض رأس التشذيب
      41  ملليمترًا
      عدد إعدادات الطول
      28
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 28  ملليمترًا
      الدقة (حجم التدرجات)
      بمقدار 1  ملليمترًا

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      قابلة للغسل بنسبة 100%
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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    • يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة عامين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
    • تنطبق حصريًا على طرازات السلسلة 5000 و7000 و9000. متوفرة في السوق العالمية، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين.
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