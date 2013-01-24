سريعة وفعالة - مضمونة
تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.
سريعة وفعالة - مضمونة
تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.
تتميّز هذه المكواة بقاعدة مكواة عالية الجودة من الألومنيوم المصقول لأداء يدوم طويلاً.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً