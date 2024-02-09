HD2330/90
أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل
استمتع بأفضل وصفاتنا من البانيني المقرمش إلى السندويشات المحشية مع جهاز تحضير السندويشات من Philips من السلسلة 3000. تسخن ألواح الشواء المانعة للالتصاق بشكل قوي لتحضير السندويشات اللذيذة والتنظيف بسهولة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخلّص من الالتصاق والفرك. امسح ألواح شواء البانيني لإزالة الأوساخ عنها بسهولة بفضل الطبقة المانعة للالتصاق والتي تدوم طويلاً.
يقف جهاز تحضير السندويشات بشكل عمودي لتوفير تخزين مريح على سطح العمل أو في الخزانة.
تشير الأضواء بوضوح إلى وقت إحماء جهاز تحضير البانيني والوقت الذي يصبح فيه جاهزًا للاستخدام.
قم بلف السلك لتخزينه بطريقة منظمة من دون جعل مطبخك في حالة فوضى.
لا توجد حاجة إلى فصل جهاز ضغط السندويشات لتشغيله وإيقاف تشغيله.
اضغط على السندويشات حتى تنضج بشكل مثالي في كل مرة مع جهاز تحضير الشطائر المحمصة الذي يتم فتحه وإغلاقه بإحكام بسهولة.
يمكنك تسخين كل شيء بسرعة وتحميصه للحصول على شطائر مقرمشة وذهبية بشكل مثالي، بفضل جهاز تحضير السندويشات والبانيني القوي هذا الذي يعمل بالضغط بقدرة 750 واط.
حضّر كل السندويشات المحمصة المفضلة لديك مع أي نوع من الخبز على ألواح الشواء المتعددة الاستخدامات.
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