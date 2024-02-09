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  • أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل
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    السلسلة 3000 جهاز تحضير السندويشات

    HD2330/90

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل

    استمتع بأفضل وصفاتنا من البانيني المقرمش إلى السندويشات المحشية مع جهاز تحضير السندويشات من Philips من السلسلة 3000. تسخن ألواح الشواء المانعة للالتصاق بشكل قوي لتحضير السندويشات اللذيذة والتنظيف بسهولة.

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    السلسلة 3000 جهاز تحضير السندويشات

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    أكثر من مجرد سندويشات مثلثة الشكل

    ألواح شواء مانعة للالتصاق بأي شكل كانت ومهما كان ما بداخلها

    • جهاز تحضير السندويشات
    ألواح مانعة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف

    ألواح مانعة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف

    تخلّص من الالتصاق والفرك. امسح ألواح شواء البانيني لإزالة الأوساخ عنها بسهولة بفضل الطبقة المانعة للالتصاق والتي تدوم طويلاً.

    يوفر التخزين العمودي صغير الحجم مساحة في مطبخك

    يوفر التخزين العمودي صغير الحجم مساحة في مطبخك

    يقف جهاز تحضير السندويشات بشكل عمودي لتوفير تخزين مريح على سطح العمل أو في الخزانة.

    يتم عرض أضواء المؤشر عندما تكون جاهزًا لتحميص الخبز

    يتم عرض أضواء المؤشر عندما تكون جاهزًا لتحميص الخبز

    تشير الأضواء بوضوح إلى وقت إحماء جهاز تحضير البانيني والوقت الذي يصبح فيه جاهزًا للاستخدام.

    وحدة تخزين سلك مضمنة لتوفير سطح عمل مُرتَّب

    وحدة تخزين سلك مضمنة لتوفير سطح عمل مُرتَّب

    قم بلف السلك لتخزينه بطريقة منظمة من دون جعل مطبخك في حالة فوضى.

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل للسلامة والتحكم

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل للسلامة والتحكم

    لا توجد حاجة إلى فصل جهاز ضغط السندويشات لتشغيله وإيقاف تشغيله.

    نظام قفل سهل يغلق بإحكام لضمان الإغلاق المحكم

    نظام قفل سهل يغلق بإحكام لضمان الإغلاق المحكم

    اضغط على السندويشات حتى تنضج بشكل مثالي في كل مرة مع جهاز تحضير الشطائر المحمصة الذي يتم فتحه وإغلاقه بإحكام بسهولة.

    قدرة 750 واط للتحميص المثالي

    قدرة 750 واط للتحميص المثالي

    يمكنك تسخين كل شيء بسرعة وتحميصه للحصول على شطائر مقرمشة وذهبية بشكل مثالي، بفضل جهاز تحضير السندويشات والبانيني القوي هذا الذي يعمل بالضغط بقدرة 750 واط.

    ألواح شواء متعددة الاستخدامات للسندويشات والبانيني والمزيد غير ذلك

    ألواح شواء متعددة الاستخدامات للسندويشات والبانيني والمزيد غير ذلك

    حضّر كل السندويشات المحمصة المفضلة لديك مع أي نوع من الخبز على ألواح الشواء المتعددة الاستخدامات.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أسود

    • المواصفات العامّة

      HD2330
      لوح بانيني مثبت
      مؤشر الطاقة ودرجة الحرارة
      أبيض（ضوء الطاقة）/أبيض (ضوء مؤشر الاستعداد)
      الألواح المانعة للالتصاق
      نعم
      لف الكابل
      نعم
      المقبض المزود بقفل
      نعم
      مفتاح
      تشغيل/إيقاف تشغيل
      سهل التنظيف
      نعم
      التخزين العمودي
      نعم

    • المواد

      الهيكل الرئيسي
      PF
      ألواح السندويشات/البانيني/الوافل
      سبائك الألومنيوم + طبقة من مركب PTFE
      الألواح الزخرفية
      البولي أميد 6 (PA6)
      مشبك المقبض
      كومبيوتر شخصي
      العدسات
      كومبيوتر شخصي
      أداة التسخين
      لوح بانيني يتم تركيبه في الآلة HD2330

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      750  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      التردد
      50-60  Hz

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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