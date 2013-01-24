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Daily Collection

آلة تحميص الساندويتشات

HD2384/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً
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    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2384/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

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      بات تحضير الساندويتشات سهلاً

      آلة تحضير سندويتشات لنتائج شهية في وقت قصير

      • أبيض وأزرق
      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة.

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0.8  أمتار
        الطاقة
        700  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض/أزرق
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        249‏ x‏ 243 x‏ 101  ملليمترًا

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