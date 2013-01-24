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آلة تحميص الخبز

HD2623/59
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
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    آلة تحميص الخبز

    HD2623/59
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز مع فتحات عريضة وميزة الحجم المتغيّر، للحصول على قطع خبز محمّصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. تأتي مزوّدة بغطاء واقٍ من الغبار، ورف تسخين، وصَينية لفتات الخبز قابلة للسحب. يمكن استخدامها بكل أمان بفضل الجهة الخارجية الباردة وميزة رفع الخبز وزر الإلغاء. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

      سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

      • فتحتان
      • 3 وظائف
      • برتقالي وأبيض

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        غطاء للغبار
        برتقال

      • المواصفات العامّة

        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1000  واط
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        136*32*130  ملليمترًا
        طول سلك الطاقة
        0.9  سم
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60 هرتز  هرتز

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض/برتقالي غروب الشمس
        المواد
        غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي

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