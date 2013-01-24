الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

آلة تحميص الخبز

HD2686/90
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً!
    -{discount-value}

    آلة تحميص الخبز

    HD2686/90
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلة تحميص الخبز
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      كما تحبها تماماً!

      تحميص أي نوع من الخبز تريده

      • 1500 واط
      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      إزالة الجليد عن الخبز المحمّص وتسخينه على أي من درجات التحميص

      إزالة الجليد عن الخبز المحمّص وتسخينه على أي من درجات التحميص

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      فتحات طويلة جداً لتلائم كافة أنواع الخبز

      فتحات طويلة جدًا لتلائم كل أنواع الخبز.

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        Yes
        اللون (الألوان)
        Black, metal and red
        المواد
        Housing: metal/plastic (PC/ABS), chrome plated top

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك