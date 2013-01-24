أرز شهي لوجبة لذيذة.
إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أرز شهي لوجبة لذيذة.
إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات
أرز شهي لوجبة لذيذة.
إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أرز شهي لوجبة لذيذة.
إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات
وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ.
استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة
طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.
المواصفات العامّة
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية