تغلي الكمية المطلوبة فقط

تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات