تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات
تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.
ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الأبعاد
الخدمة