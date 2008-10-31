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Philips Mini kettle HD4618/20 0.8 L 2400 W 1 cup indicator Brushed metal Hinged lid

HD4618/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Mini kettle HD4618/20 0.8 L 2400 W 1 cup indicator Brushed metal Hinged lid

    HD4618/20

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Mini kettle HD4618/20 0.8 L 2400 W 1 cup indicator Brushed metal Hinged lid

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Mini kettle HD4618/20 0.8 L 2400 W 1 cup indicator Brushed metal Hinged lid

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