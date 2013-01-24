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Daily Collection

الغلاية

HD4646/20
التصنيف الإجمالي / 5
  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل
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    Daily Collection الغلاية

    HD4646/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

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      غليان سريع وسهل

      غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

      • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
      • مؤشر مستوى الماء
      • أسود وفضي
      • غطاء بمفصلة
      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة كبيرة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، ولتفادي ملامسة البخار أيضًا. كذلك، يمكن تعبئة الغلاية عبر القمع.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي

      • المواصفات العامّة

        لاسلكي
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.5  لتر
        الطاقة
        2000-2400  واط
        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        فولتية
        220 - 240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.6‏x‏23‏x‏24.9  سم
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        28.7‏x‏18.8‏x‏23.3  سم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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