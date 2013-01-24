مياه نقية، غلاية أنظف

ألن يكون من الرائع أن تتمكن من غلي المياه في ثوانٍ معدودة وتنظيف الغلاية بسهولة؟ تتيح لك أداة التسخين المسطحة إمكانية غلي المياه بسرعة مع إمكانية تنظيفها بسهولة. كما يوفر المرشح المضاد للكلس والقابل للغسل مياه نقية لتضمن بالتالي تحضير مشروبات أكثر نقاءً. إكتشف كلّ المميزات