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أداة طهو الأرز

HD4729
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  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب
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    أداة طهو الأرز

    HD4729
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      تغذية إضافية في كل كوب

      طهو الأرز بطريقة ذكية وتلقائية

      • الدورق
      • 10 أكواب
      • تصميم رسم الأرز
      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

      طهو الأرز التلقائي

      طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

      تصميم بسيط للغطاء يتيح الاستعمال بسهولة وأمان

      سطح بارد يسهل الوصول إليه من خلال المقبض المدمج

      مقبض يسهل الوصول إليه

      لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        الوزن (مع التغليف)
        3.7 kg
        صينية الطهو على البخار البلاستيكية
        Yes
        التردد
        50 Hz
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        طهو الأرز التلقائي
        نعم
        كوب قياس
        Yes
        مؤشر مستوى الماء
        Yes
        سعة الوعاء الداخلي
        5 لترات
        ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
        Yes
        الفولتية
        220 V
        سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
        Yes
        وعاء داخلي سهل التنظيف ومانع للالتصاق
        Yes
        وزن الأداة المنزلية
        3.5 kg
        القدرة الكهربائية بالواط
        700 W
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض مع الأرز
        مواد الجزء الأساسي
        هيكل معدني؛ غطاء من البلاستيك/المعدن
        الحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
        Yes
        مقبض يسهل الوصول إليه
        نعم
        تشغيل بلمسة زر واحدة
        Yes
        السعة
        1.8/10 Litres / cups

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