استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm
تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.
تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز
طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة
زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو
سطح بارد يسهل الوصول إليه من خلال المقبض المدمج
لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام
مواصفات التصميم
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