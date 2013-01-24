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Aluminium Collection

آلة تحضير القهوة

HD5410/00
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  • مذاق رائع ورائحة ذكية مذاق رائع ورائحة ذكية مذاق رائع ورائحة ذكية
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    Aluminium Collection آلة تحضير القهوة

    HD5410/00
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      مذاق رائع ورائحة ذكية

      قهوة شهية مع نظام Boil and Brew

      • مع إبريق زجاجي
      • نظام Boil and Brew
      • الألمنيوم
      نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

      نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

      تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.

      إبريق النكهة

      إبريق النكهة

      لغاية 8-12 كوبًا، تصميم مخصص للحفاظ على نكهة القهوة بشكل مثالي.

      منع التقطير

      منع التقطير

      منع التقطر لمقاطعة التخمير متى رغبت في صبّ فنجان قهوة

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد ساعة

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد ساعة

      سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعة من تخمير القهوة لتوفير الطاقة.

      مخزن للكبل

      مخزن للكبل

      يجنّبك تخزين الكبل تحت آلة تحضير القهوة تشابك الكبل للمحافظة على مطبخ نظيف.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح

      أجزاء يمكن غسلها في غسالة الأطباق لتنظيف سهل ومريح.

      المواصفات التقنية

      • تحضير قهوة مصفاة لذيذة بسهولة

        مؤشر مستوى الماء
        Yes

      • مواصفات التصميم

        الوزن (مع التغليف)
        3.0 kg
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        زمن التخمير
        11 min
        وعاء وغطاء ودافع
        نعم
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        الألمنيوم
        إبريق
        نعم
        الفولتية
        220-240 V
        أنواع القهوة المعتمدة
        Ground coffee
        وزن الأداة المنزلية
        2.3 kg
        المضمنة
        Glass jug
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        210 ‏x‏ 210‏ x‏ 490 mm
        الطاقة
        1250 W
        السعة
        1,1/ 8 - 12 كوبًا Litres / cups

      • أشهى نكهة ورائحة

        نظام Boil and Brew
        Yes

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