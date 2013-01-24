لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن من أجل الحصول على تنظيف سريع وسهل.
تسهّل عملية سكب الزيت بشكل نظيف لإزالة الزيت بسهولة.
يُقلل روائح القلي الكريهة ويمكن غسله في آلة غسل الصحون. لا تحتاج إلى استبداله.
مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.
يتيح الإعداد المسبق السهل لوقت القلي. من خلال قرص الامتصاص، يسهل على الموقت الالتزام بأي إعداد: لن تحتاج إلى مراقبة الطعام على الإطلاق!
المواصفات العامة