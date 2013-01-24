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المقلاة الكهربائية

HD6107
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  • سرعة في القلي، سهولة في التنظيف سرعة في القلي، سهولة في التنظيف سرعة في القلي، سهولة في التنظيف
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    المقلاة الكهربائية

    HD6107
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      سرعة في القلي، سهولة في التنظيف

      قوة تبلغ 2000 واط، إزالة الزيت بسهولة، ووظيفة التنظيف المسبق

      • 1000 غرام، 2000 واط، موقت
      وظيفة التنظيف المسبق هي لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن

      وظيفة التنظيف المسبق هي لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن

      لنقع الوعاء الداخلي بالماء الساخن من أجل الحصول على تنظيف سريع وسهل.

      فتحة سكب مدمجة للحصول على سكب نظيف للزيت

      فتحة سكب مدمجة للحصول على سكب نظيف للزيت

      تسهّل عملية سكب الزيت بشكل نظيف لإزالة الزيت بسهولة.

      يُقلل المرشح المكون من طبقتين روائح القلي الكريهة

      يُقلل المرشح المكون من طبقتين روائح القلي الكريهة

      يُقلل روائح القلي الكريهة ويمكن غسله في آلة غسل الصحون. لا تحتاج إلى استبداله.

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لتوفير درجة سلامة إضافية

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لتوفير درجة سلامة إضافية

      يمكن غسل سلة القلي والغطاء وحاوية الزيت في آلة غسل الصحون

      يمكن غسل سلة القلي والغطاء وحاوية الزيت في آلة غسل الصحون

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.

      يتيح الموقت الرقمي المنفصل إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح الإعداد المسبق السهل لوقت القلي. من خلال قرص الامتصاص، يسهل على الموقت الالتزام بأي إعداد: لن تحتاج إلى مراقبة الطعام على الإطلاق!

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        ضوء تشغيل الطاقة
        Yes
        نافذة الرؤية
        Yes
        المواد
        Plastic (PP)
        تخزين السلك
        Yes
        تحرير تلقائي للغطاء
        Yes
        مقابض
        Yes

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