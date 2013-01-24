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المقلاة العميقة الواسعة

HD6155
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    المقلاة العميقة الواسعة

    HD6155
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    المقلاة العميقة الواسعة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    المقلاة العميقة الواسعة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

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      أحجام كبيرة لفتح شهية العائلة

      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • موقت
      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي بسهولة. يمكن فك الموقت من الغلاف الخارجي للمقلاة وفصله، فأنت لست بحاجة إلى مراقبة طعامك بعد الآن!

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      تقلل مقلاة Philips الواسعة العميقة من روائح القلي غير المرغوب فيها ويمكن غسلها في غسالة الأطباق. لا داعي للاستبدال.

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        ضوء تشغيل الطاقة
        Yes
        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        منظم حراري قابل للضبط
        Yes
        غطاء مركّب بمفصلة، قابل للفك
        Yes
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        التردد
        50/60 Hz
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        300x265x405 mm
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض مع مشحات صفراء بلون القش
        نافذة الرؤية
        Yes
        محتوى الزيت
        2.5 L
        الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        Yes
        ضوء الحرارة
        Yes
        وزن الأداة المنزلية
        5.1 kg
        تخزين السلك
        Yes
        السعة
        1300 g
        المواد
        بلاستيك (PP)
        مقابض
        Yes
        الطاقة
        2000 W
        تحرير تلقائي للغطاء
        Yes
        وعاء داخلي غير لاصق
        Yes

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