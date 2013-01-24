تمتع بالطعام، شارك بالمرح
شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بالطعام، شارك بالمرح
شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات
تمتع بالطعام، شارك بالمرح
شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بالطعام، شارك بالمرح
شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات
يتيح إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي بسهولة. يمكن فك الموقت من الغلاف الخارجي للمقلاة وفصله، فأنت لست بحاجة إلى مراقبة طعامك بعد الآن!
تقلل مقلاة Philips الواسعة العميقة من روائح القلي غير المرغوب فيها ويمكن غسلها في غسالة الأطباق. لا داعي للاستبدال.
مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
التصميم واللون الخارجي
الوزن والأبعاد