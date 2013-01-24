اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات
يشتمل الصحن المزدوج على وجهين ليتيح لك الطهو باستخدام سطح شواء مضلع أو أملس بحيث يمكنك الاستمتاع بطعامك على طريقتك الخاصة تمامًا. والسطح الأملس مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. ويُستخدم السطح المضلع لإكساب قطع اللحم تأثير الشواء باللهب الذي لا يُقاوم.
يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية تجميع آمنة للغسل في غسالة الأطباق
تتيح لك الأسطح غير اللاصقة الطهو بدون أي زيت إضافي، وبذلك لن تتذوق إلا نكهة الطعام فحسب
الشوّاية المائلة من شأنها تصريف الدهون الزائدة إلى صينية تجميع الدهون، وبذلك تقلل الرائحة والدخان
نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بحيث يمكنك ضمان نتائج مثلى لكل صنف من المأكولات
صحن قابل للفك ويمكن غسله في غسالة الأطباق لتتمكن من تنظيفه بسهولة
المواصفات العامّة