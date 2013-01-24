اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات