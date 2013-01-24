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Viva Collection

شوّاية مسطّحة

HD6322/20
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
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    Viva Collection شوّاية مسطّحة

    HD6322/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection شوّاية مسطّحة

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection شوّاية مسطّحة

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    الشواء المسطح من Philips مع صحنين مزدوجين. يعتبر السطح الناعم مثاليًا لطهو الطعام مثل الخضار والسمك والقريدس على نار هادئة، أما السطح المضلع فيُستخدم لشواء اللحم مثل شرائح اللحم والهمبرغر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم بلذّتها. إكتشف كلّ المميزات

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      اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

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      • 1500 واط
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      صحن قابل للفك ويمكن غسله في غسالة الأطباق لتتمكن من تنظيفه بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        420‏ X 100 X‏ 240 mm
        اللون (الألوان)
        أسود
        أبعاد صحن الشواء (عرض x عمق)
        420‏ x‏ 240‏ mm
        وزن الأداة المنزلية
        3 kg
        ضوء الحرارة
        نعم
        المواد
        غلاف خارجي بلاستيكي، غطاء زجاجي
        الطاقة
        1500 W

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