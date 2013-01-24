قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
يستوعب إبريق آلة تحضير القهوة هذه 1.3 لترًا من القهوة، ما يكفي لتعبئة 10 إلى 15 فنجانًا حسب حجم الفنجان.
التصميم
تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
الملحقات