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Viva Collection

جهاز الطهو على البخار

HD9120/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Viva Collection جهاز الطهو على البخار

    HD9120/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اكتشف النكهات الغنية

    يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection جهاز الطهو على البخار

    اكتشف النكهات الغنية

    يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات

    اكتشف النكهات الغنية

    يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection جهاز الطهو على البخار

    اكتشف النكهات الغنية

    يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات

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      اكتشف النكهات الغنية

      جهاز الطهو على البخار مزوّد بمطيّب النكهات

      • بقوة 900 واط وسعة 9 لتر
      • موقت يدوي
      يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.

      وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

      وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

      باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.

      موقت 60 دقيقة

      موقت 60 دقيقة

      موقت 60 دقيقة مع إشارة استعداد وإيقاف تشغيل تلقائي.

      مدخل الماء الخارجي

      مدخل الماء الخارجي

      مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.

      طبقات بخارية قابلة للتكديس

      طبقات بخارية قابلة للتكديس

      تحتاج الطبقات البخارية القابلة للتكديس مساحة أقل للتخزين.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها.

      أجزاء سفلية قابلة للفك لطهو قطع أكبر من الطعام

      هل تريد طهو قطعة كبيرة من الطعام مثل دجاجة كاملة أو أي طبق كبير جدًا في حجيرة بخار واحدة؟ ما عليك سوى فك مشابك الجزء السفلي من كل سلة لتكوين مساحة واحدة كبيرة. وسيتولى جهاز الطهو بالبخار إجراء الباقي نيابة عنك، حيث سيطهو بدقة واتساق من الأعلى إلى الأسفل.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أبيض مع لمسات من البنفسجي

      • الملحقات المضمّنة

        وعاء تبخير كبير جدًا
        2.5  لتر
        درج البيض
        نعم

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        عدد الطبقات
        3  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        وزن الأداة المنزلية
        2.3  كلغ
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        364‏ x 450 x‏ 228  ملليمترًا

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        900  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        100  سم
        السعة (القصوى)
        2.5 / 2.6 / 3.5  لتر
        خزان ماء ذو سعة
        1.1  لتر

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