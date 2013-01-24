أجزاء سفلية قابلة للفك لطهو قطع أكبر من الطعام

هل تريد طهو قطعة كبيرة من الطعام مثل دجاجة كاملة أو أي طبق كبير جدًا في حجيرة بخار واحدة؟ ما عليك سوى فك مشابك الجزء السفلي من كل سلة لتكوين مساحة واحدة كبيرة. وسيتولى جهاز الطهو بالبخار إجراء الباقي نيابة عنك، حيث سيطهو بدقة واتساق من الأعلى إلى الأسفل.