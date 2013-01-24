اكتشف النكهات الغنية
يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف النكهات الغنية
يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات
اكتشف النكهات الغنية
يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف النكهات الغنية
يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده! إكتشف كلّ المميزات
يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.
باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.
موقت 60 دقيقة مع إشارة استعداد وإيقاف تشغيل تلقائي.
مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.
تحتاج الطبقات البخارية القابلة للتكديس مساحة أقل للتخزين.
قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.
يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها.
هل تريد طهو قطعة كبيرة من الطعام مثل دجاجة كاملة أو أي طبق كبير جدًا في حجيرة بخار واحدة؟ ما عليك سوى فك مشابك الجزء السفلي من كل سلة لتكوين مساحة واحدة كبيرة. وسيتولى جهاز الطهو بالبخار إجراء الباقي نيابة عنك، حيث سيطهو بدقة واتساق من الأعلى إلى الأسفل.
مواصفات التصميم
الملحقات المضمّنة
المواصفات العامّة
الوزن والأبعاد
المواصفات التقنية