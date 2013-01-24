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Daily Collection

جهاز الطهو على البخار

HD9125/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
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    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    HD9125/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

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      المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

      مع معزز النكهة

      • قوة 900 واط وسعة 9 لتر
      • موقت يدوي
      • المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز
      • بلاستيكي، أبيض/بيج
      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

      درج البيض

      درج البيض

      يلاءم 6 بيضات في السلة.

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة الخزان بالماء بسهولة أثناء الاستخدام.

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      غطاء مانع للتقطر

      غطاء مانع للتقطر

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      3 سلال لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

      3 سلال لطهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أبيض وبيج

      • الملحقات المضمّنة

        درج البيض
        نعم
        وعاء الأرز/الحساء/الطعام
        نعم

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        عدد الطبقات
        3  قطعة
        الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        900  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        80  سم
        السعة (القصوى)
        2.6 + 2.9 + 4.1  لتر
        خزان ماء ذو سعة
        1  لتر

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