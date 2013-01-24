مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.
تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!
يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.
بفضل شاشة اللمس الرقمية، يمكنك التحكم بوقت الطهو ودرجة حرارته بطريقة أكثر سهولة ودقة. استمتع بمأكولاتك المفضلة المحضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!
أداء محسّن لنتائج أسرع! يمكنك الآن الاستمتاع بطاقة أكبر* لمأكولات مقلية ولذيذة مع نسبة دهون أقل!*
سعة 1,2 كجم تكفي لـ 5 أشخاص. أصبح بإمكان العائلات الأكبر الاستمتاع بتجربة قلي المأكولات باستخدام جهاز Airfryer بسعة إضافية بنسبة 50%*.
أكثر من 200 وصفة إضافية من كل أنحاء العالم في التطبيق.
يلهمك كتاب وصفات الطعام هذا، الذي أعده خبراء الطهو، لتحضير مجموعة متنوعة من المأكولات المقلية القليلة الدهون التي يمكن طهوها في المقلاة بدون زيت Airfryer. ويقدم لك وصفات تبرز صفة تعدد الاستعمالات التي يتميز بها الجهاز بحيث يمكن أيضًا شيّ المأكولات وخبزها وحتى تحميصها بطريقة صحية وسريعة ومريحة أكثر.
احفظ إعدادات الطبق المفضل لديك لتتمكّن في المرة التالية من تحضير وجبتك بكبسة زر!
مع وعاء الشوي، يمكنك تحضير الأسماك واللحوم والخضار المشوية بطريقة مثالية. وبفضل الطلاء المقاوم للالتصاق، ستتمكن من إفراغ الطعام بسهولة وتنظيف الجهاز بدون معاناة.
يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بتقنية Rapid Air المبتكرة وهو يسمح لك بقلي المأكولات المفضلة لديك وشويها وخَبزها وحتى تحميصها، فيشكّل بالتالي حلاً شاملاً لتحضير كل وجباتك.
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