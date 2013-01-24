مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.
إن مقلاة Airfryer من Philips جاهزة للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة المقلاة التكاملية من البداية حتى النهاية.
تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
تم تصميم مقلاة Airfryer الجديدة مع مراعاة تصغير حجمها (بنسبة 20%) ولكن من دون التضحية بقدرتها على طهي كمية كبيرة من الطعام (800 غرام). وبفضل تصميمها الصغير، يمكن وضعها في أي مكان على منضدة المطبخ واستخدامها لتحضير وجبات شهية لكل أفراد العائلة. أمّا حجمها المدروس، فيجعل من السهل استخدامها بشكل يومي والاستفادة من عالم كامل من الإمكانيات.
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، لعملية تنظيف آمنة وسهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
يأتي جهاز Airfryer المبتكر من Philips مزوّدًا بتقنية إزالة الدهون، فيعتبر مثاليًا لقلي الطعام ولشوي أطباقك المفضّلة وخَبزها وحتى تحميصها، ليكون حلاً مثاليًا لتحضير كل الوجبات.
تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!
يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.
تعمد تقنية TurboStar المبتكرة من Philips إلى تدوير الهواء الساخن بسرعة وتوزيعه عبر السلة بالكامل، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بطريقة متجانسة أكثر، وبالتالي قلي الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*. ما من حاجة إلى قلب الطعام، حتى عندما تكون المكوّنات مكدّسة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة.
تلذذ بالمزيد من الأطعمة المفضلة لديك بفضل ملحق وعاء الشواء. فهو مثالي لشوي السمك واللحم والخضار والمزيد غير ذلك بطريقة سهلة وسريعة وصحية أكثر.
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