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مكواة بالبخار لاسلكية

HI570
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل
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    مكواة بالبخار لاسلكية

    HI570
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    مكواة بخارية مع وظيفة الاستخدام اللاسلكي

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بخارية مع وظيفة الاستخدام اللاسلكي

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    مكواة بخارية مع وظيفة الاستخدام اللاسلكي

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار لاسلكية

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    مكواة بخارية مع وظيفة الاستخدام اللاسلكي

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      نتائج مذهلة، جهد أقل

      حرية التحرك بفضل الوظيفة اللاسلكية

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يساعد البخار الكثيف 75غ/دقيقة على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      وظيفة لاسلكية لأقصى درجة من حرية التحرك.

      تتيح ميزة اللاسلكية أقصى حرية ممكنة في الحركة وسهولة الإستدارة في شتى الإتجاهات. يتوافر خيار للوضع اللاسلكي للملابس التي تحتاج إلى الضبط بانتظام على لوحة الكيّ ما يمكّن المكواة من الشحن في هذا الوقت، أو في الوضع السلكي لكيّ متواصل. يمكن تحديد الميزة السلكية أو الميزة اللاسلكية أو ميزة التثبيت بالحامل للتخزين بسهولة بواسطة مفاتيح الوضعيات الثلاث.

      نظام تلقائي لمنع التكلس

      نظام تلقائي لمنع التكلس.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        سعة خزان الماء
        250  مل

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 30 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 75 غ/الدقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        1900
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        320 ‏x‏ 256‏ x‏ 138

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