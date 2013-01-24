خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر

يمكن فكّ خزان المياه لإعادة تعبئته بسهولة من مياه الحنفية. أما فتحة التعبئة الكبيرة، فتجعل إعادة التعبئة عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكيّ لغاية ساعتَين متواصلتَين بدون الحاجة إلى إعادة تعبئة المياه بفضل سعة خزان المياه التي تبلغ 1,1 لتر.