Satinelle
ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle
ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
Satinelle
ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle
ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.
لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.
فرشاة لعملية تنظيف سهلة ونظافة شخصية مثالية
المواصفات التقنية
الملحقات
الوزن والأبعاد
بيانات لوجيستية