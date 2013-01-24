تجفيف قوي وشعر محمي
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وشعر محمي
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
تجفيف قوي وشعر محمي
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وشعر محمي
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
ينتج مجفف الشعر هذا مع ThermoProtect قوة 2100 واط لتدفق هواء سريع. أما مزيج الطاقة والسرعة فيمكّنك من تجفيف شعرك وتسريحه بشكل أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
نتائج تسريح مثالية ومظهر لامع وأنيق مع مكثّف هواء ضيّق جدًا لتسريح دقيق.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
الميزات
الخدمة
المواصفات التقنية