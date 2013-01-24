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ThermoProtect

مجفف الشعر

HP8204/10
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تجفيف قوي وشعر محمي تجفيف قوي وشعر محمي تجفيف قوي وشعر محمي
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    ThermoProtect مجفف الشعر

    HP8204/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تجفيف قوي وشعر محمي

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    ThermoProtect مجفف الشعر

    تجفيف قوي وشعر محمي

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف قوي وشعر محمي

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    ThermoProtect مجفف الشعر

    تجفيف قوي وشعر محمي

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف قوي وشعر محمي

      • ThermoProtect
      • 2100 واط
      إعداد ThermoProtect لحماية شعرك من الحرارة الزائدة

      إعداد ThermoProtect لحماية شعرك من الحرارة الزائدة

      يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

      محرك تيار مباشر وقوة 2100 واط من تدفق الهواء القوي

      محرك تيار مباشر وقوة 2100 واط من تدفق الهواء القوي

      ينتج مجفف الشعر هذا مع ThermoProtect قوة 2100 واط لتدفق هواء سريع. أما مزيج الطاقة والسرعة فيمكّنك من تجفيف شعرك وتسريحه بشكل أسرع وأسهل.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      مكثّف هواء ضيّق جدًا لتسريح مثالي

      مكثّف هواء ضيّق جدًا لتسريح مثالي

      نتائج تسريح مثالية ومظهر لامع وأنيق مع مكثّف هواء ضيّق جدًا لتسريح دقيق.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      سلك طاقة بطول 1,8 م

      سلك طاقة بطول 1,8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        لا
        النفحة الباردة
        نعم
        مخرج هواء
        لا
        فولتية مزدوجة
        لا
        مقبض قابل للطي
        لا
        حلقة التعليق
        نعم
        ترطيب أيوني
        لا
        فوهة / مكثّف
        نعم
        عدد الملحقات
        1
        حقيبة صغيرة للسفر مضمنة
        لا

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        اللون/اللون الخارجي
        أسود غير لامع
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        الطاقة
        2100  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط

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