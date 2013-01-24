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Viva Collection

خلاط محمول باليد

HR1337/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع
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    Viva Collection خلاط محمول باليد

    HR1337/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع

    يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع

    يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع

    يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع

    يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات. إكتشف كلّ المميزات

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      مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع

      جهاز تحضير الطعام قوة 700 واط مع خلاط محمول باليد وخفاقة مزدوجة

      • مقبض معدني وقوة 700 واط
      • إعداد السرعة القصوى
      • ملحق جهاز تحضير الطعام
      • خلاط مزدوج ودورق
      زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

      زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

      بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.

      جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

      جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

      بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.

      ملحق الخلاط المزدوج لتحضير القشدة المخفوقة والبيض والمزيد غير ذلك.

      ملحق الخلاط المزدوج لتحضير القشدة المخفوقة والبيض والمزيد غير ذلك.

      بفضل ملحق الخلاط المزدوج للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تحضير القشدة المخفوقة وبياض البض والمايونيز والمزيد غير ذلك.

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة

      ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دورق
        0,9 لتر
        ملحق جهاز تحضير الطعام
        1.5 لتر
        ملحق الخلاط المزدوج
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود
        مادة المقبض
        معدنية
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        وظيفة السرعة القصوى
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        الطاقة
        700  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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