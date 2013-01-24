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Pure Essentials Collection

خلاط محمول باليد

HR1377/90
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة
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    Pure Essentials Collection خلاط محمول باليد

    HR1377/90
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة

    يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection خلاط محمول باليد

    قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة

    يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات

    قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة

    يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection خلاط محمول باليد

    قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة

    يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات

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      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        1.3 m
        مادة المقبض
        Metal
        دوارق للمواد
        SAN
        التردد
        50/60 Hz
        خلط
        Yes
        الفولتية
        220-240 V
        مادة الغطاء
        فولاذ مقاوم للصدأ ومطاط وبولي بروبيلين
        اللون (الألوان)
        Black, metal and red
        كأس مع غطاء
        1 L
        وظيفة السرعة القصوى
        Yes
        الطاقة
        700 W
        السرعات
        5
        عمود قابل للفك
        Yes
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        ملحق جهاز تحضير الطعام
        1.5 لتر

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