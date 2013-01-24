قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة

يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات