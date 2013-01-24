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Daily Collection

المفرمة

HR1393/00
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة
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    Daily Collection المفرمة

    HR1393/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection المفرمة

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection المفرمة

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

      لبصل وأعشاب وقلوبات مفرومة بشكل مثالي وأكثر

      • 450 واط
      • سعة 0.7 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      عملية ضغط للأسفل سهلة

      عملية ضغط للأسفل سهلة

      عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.

      محرك قوي بقوة 450 واط

      محرك قوي بقوة 450 واط

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

      وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

      شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

      شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        تنظيف
        يمكن غسل كافة الأكسسوارات في غسالة الصحون الآلية
        سعة الفرّامة
        0.7  ل
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        450  واط
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.5  ل
        فولتية
        220-240 فولت

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

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