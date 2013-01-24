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المفرمة

HR1396/55
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    المفرمة

    HR1396/55
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

      لبصل وطماطم وأعشاب مفرومة بشكل مثالي وأكثر

      • 400 واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      زر الضغط

      زر الضغط

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وفضي
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1  ل
        عدد الشفرات
        2
        الطاقة
        400  واط
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6  ل
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50/60  هرتز

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