استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى الأعشاب والمكسرات القاسية واللحوم، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. فبفضل شفراتها الأربعة القوية والوعاء الكبير بحجم XL، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات