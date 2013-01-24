استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى الأعشاب والمكسرات القاسية واللحوم، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. فبفضل شفراتها الأربعة القوية والوعاء الكبير بحجم XL، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى الأعشاب والمكسرات القاسية واللحوم، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. فبفضل شفراتها الأربعة القوية والوعاء الكبير بحجم XL، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى الأعشاب والمكسرات القاسية واللحوم، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. فبفضل شفراتها الأربعة القوية والوعاء الكبير بحجم XL، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى الأعشاب والمكسرات القاسية واللحوم، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. فبفضل شفراتها الأربعة القوية والوعاء الكبير بحجم XL، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
التصميم
المواصفات التقنية