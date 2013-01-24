تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.
محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.
خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.
مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.
الملحقات
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم