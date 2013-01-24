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Daily Collection

خلاطات يدوية

HR1560/41
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
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    Daily Collection خلاطات يدوية

    HR1560/41
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاطات يدوية

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاطات يدوية

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

      خلاط بمحرك فعال قوة 400 واط

      • 400 واط
      • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • أدوات للعجين
      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        ABS
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • المواصفات العامّة

        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      • الملحقات

        خفاقات
        نعم
        أدوات للعجين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        400  واط
        السرعات
        3
        فولتية
        230-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        1.50  أمتار

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